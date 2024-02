Lula e Blinken discutem Ucrânia e Gaza e necessidade de criação do Estado palestiniano

O Presidente brasileiro e o secretário de Estado dos EUA discutiram esta quarta-feira em Brasília o reforço da cooperação e os conflitos na Ucrânia e na Faixa de Gaza, reafirmando a necessidade de ser criado um Estado palestiniano.

Na rede social X (antigo Twitter), o chefe de Estado brasileiro divulgou uma foto do encontro e afirmou que a cimeira do G20 foi um dos temas abordado com o chefe da diplomacia norte-americana, Antony Blinken.

Lula da Silva deu conta dos outros assuntos discutidos: "a iniciativa pela melhoria da condição dos trabalhadores que lançámos com o Presidente [dos Estados Unidos, Joe] Biden, a proteção do meio ambiente, a transição energética, a ampliação dos laços de investimento e cooperação entre nossos países e sobre a paz na Ucrânia e em Gaza."