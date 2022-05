Lula volta a aumentar vantagem na corrida presidencial do Brasil

O ex-Presidente brasileiro Lula da Silva voltou a ampliar a vantagem sobre Jair Bolsonaro nas intenções de voto para as Presidenciais de outubro após várias semanas em que o atual Presidente tinha conseguido encurtar alguma distância. Uma nova sondagem, divulgada esta quarta-feira pelo Instituto Quaest, dá agora a Lula 46% das intenções de voto, contra 29% de Bolsonaro.









Os dados mostram uma subida de Lula em relação à última sondagem, feita pelo Instituto Ipesp, que atribuía ao antigo Presidente 44% dos votos. Bolsonaro, por seu turno, caiu de 31% na sondagem Ipesp para 29% agora, queda que analistas dizem estar relacionada com o intensificar dos ataques do atual Presidente contra o sistema eleitoral, que o chefe de Estado insiste em afirmar ser vulnerável e estar a ser manipulado pelo que chama de “comunistas” infiltrados na Justiça eleitoral para dar a vitória a Lula. Numa segunda volta, Lula bateria Bolsonaro por 54% contra 34%.

Sem a presença do ex-juiz do ‘Lava Jato’ Sérgio Moro, retirado da disputa pelo próprio partido, os outros candidatos presidenciais já conhecidos surgem nesta sondagem muito distantes dos dois favoritos e, pelo menos até agora, sem probabilidades de passarem a uma eventual segunda volta. O mais bem colocado desse grupo é o ex-governador do Ceará Ciro Gomes, com 7%, enquanto o ex-governador de São Paulo João Doria surge com 3% e os restantes têm 1% ou menos.