Ex-juiz da Lava Jato Sérgio Moro desiste da candidatura à presidência do Brasil

O ex-juiz da operação anti-corrupção Lava Jato, Sérgio Moro, anunciou na tarde desta quinta-feira ter desistido da sua candidatura à presidência do Brasil nas eleições de Outubro próximo. Moro anunciou a desistência horas depois de ter deixado o Partido Podemos, onde ficou somente quatro meses, e se filiar ao União Brasil.

"Para ingressar no partido União Brasil, abro mão, neste momento, da pré-candidatura presidencial e serei um soldado da democracia para recuperar o sonho de um Brasil melhor", afirmou o antigo magistrado e ex-ministro da Justiça de Jair Bolsonaro num hotel em São Paulo, para onde mudou o seu domicílio eleitoral.

Já era esperada a saída de Moro do pequeno Podemos, sem estrutura nem dinheiro suficientes para sustentar uma candidatura presidencial caríssima, mas não era esperada a desistência do sonho de ser presidente do Brasil. Aliás, a mudança do Podemos para o União Brasil já era especulada exactamente porque o novo partido é muito maior e mais rico, e teria as condições que precisaria para disputar a presidência.

Sérgio Moro deixou uma consultoria internacional nos EUA, onde era pago a peso de ouro, exactamente para voltar ao Brasil e tentar ser presidente, apresentando-se como a mais viável terceira via entre os dois favoritos, Lula da Silva e Jair Bolsonaro. Até agora, no entanto, o seu desempenho tem sido bem abaixo do que se esperava, mostrando-o quase todas as sondagens em terceiro lugar, só atrás de Lula e de Bolsonaro, mas a uma distância muito grande deles, oscilando entre somente modestos 6 e 8 pontos nas intenções de voto.