Mãe abdicou de lugar no submarino Titan para que filho pudesse entrar para o Guinness

Christine Dawood deveria ser uma das ocupantes do submarino Titan, que mas a mulher cedeu o lugar ao filho, Suleman Dawood, que queria bater um recorde mundial do Guinness, contou a mulher em entrevista à BBC.O jovem de 19 anos candidatou-se ao Guinness World Records porque queria tentar resolver o cubo de Rubik no menor tempo possível. A mulher conta que o filho conseguia resolver o puzzle em 12 segundos. "Vou resolver o Cubo de Rubik a 3700 metros de profundidade no Titanic", dizia o jovem à mãe.Christine contou que tinha planeado ir com o marido ver os destroços do Titanic, mas a viagem foi cancelada devido à pandemia de Covid. "Depois, afastei-me, porque ele [o filho] queria mesmo ir", disse à BBC. O marido levava consigo uma câmara para captar o momento em que Suleman batia o recorde.Christine Dawood e a filha, de 17 anos, estavam a bordo do Polar Prince, o navio de apoio do submarino, quando chegou a notícia de que as comunicações com o Titan se tinham perdido. "Naquele momento, não compreendi o que isso significava e, a partir daí, as coisas foram-se degradando", disse. O submarino turístico transportava cinco pessoas quando perdeu contacto com o navio-mãe, no domingo . A morte dos passageiros foi confirmada na quinta-feira.