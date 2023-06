Quem está a bordo do submarino que desapareceu durante visita ao Titanic?

Um submarino desapareceu, com cinco pessoas a bordo, durante uma visita aos destroços do Titanic, este domingo, no fundo do oceano Atlântico Norte, cerca de 600 quilómetros a sudeste do Canadá.



Entre os ocupantes do submarino Titan está Hamish Harding, multimilionário britânico e presidente da empresa de aviação ‘Action Aviation’. Antes de embarcar nesta experiência, fez uma publicação nas redes sociais em que dizia estar orgulhoso por ir visitar o Titanic como "especialista em missões".

Harding também esteve a bordo da missão de voo ‘One More Orbit’, que, em 2019, ultrapassou o recorde da mais rápida volta ao mundo dentro de uma aeronave, numa viagem que demorou 46 horas, 40 minutos e 22 segundos.



Entre os desaparecidos, também está Shahzada Dawood e o filho Suleman. Shahzada é vice-presidente de uma das maiores empresas do Paquistão, a ‘Engro Corporation’, que comercializa fertilizantes.





A confirmação de que estavam a bordo do submarino foi dada pela família.O explorador francêsde 77 anos, é outro dos ocupantes deste submersível da 'OceanGate'. Nargeolet também é diretor de investigação subaquática numa empresa que detém os direitos sobre os destroços do Titanic.Após reformar-se da marinha, Paul-Henri Nargeolet liderou, em 1987, a primeira expedição de recuperação do Titanic.Numa entrevista dada à rádio France Bleu, abordou os perigos do mergulho profundo e disse: "Não tenho medo de morrer".Entre os tripulantes do Titan está ainda Stockton Rush, fundador e diretor executivo da ‘OceanGate’, a empresa que estava a operar a expedição ao Titanic.

Segundo o site da 'OceanGate', Rush tornou-se "o mais jovem piloto de transporte a jato do mundo" quando terminou o curso de capitão no United Airlines Jet Training Institute em 1981, com 19 anos.



Com sede em Everett, no estado norte-americano de Washington, nos EUA, a 'OceanGate’ é a empresa responsável pela visita aos destroços do Titanic. A empresa realizou com sucesso mais de 14 expedições e mais de 200 mergulhos no Oceano Pacífico, no Atlântico e no Golfo do México.

Esta expedição custou 230 mil euros por pessoa e o mergulho nos destroços tinha a duração estimada de oito horas.