Submarino turístico desaparece perto do local onde o Titanic naufragou

Um submarino turístico desapareceu perto do local onde o navio Titanic afundou. De acordo com o comunicado da empresa privada organizadora do passeio, OceanGate Expeditions, citado pela BBC News, havia pessoas a bordo.A empresa garante estar "a explorar e a mobilizar todas as opções para trazer a tripulação de volta em segurança"."A nossa atenção centra-se nos tripulantes do submersível e nas suas famílias", diz o comunicado.A guarda costeira está à procura da embarcação no Oceano Atlântico Norte.A Sky News avança que conseguiu localizar, através do site de análise marítima Marine Traffic, o rebocador Polar Prince a cerca de 700 metros do local do naufrágio do Titanic. O rebocador é usado para transportar submarinos e outros submersíveis.Segundo a Sky News, há turistas que pagam para mergulhar e visitar os destroços do Titanic.O Titanic afundou no oceano Atlântico a 15 de abril de 1912, após embater num iceberg, durante uma viagem de Southampton para Nova Iorque. Morreram 1500 pessoas.