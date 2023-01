Mãe ajuda a deter grupo criminoso que recrutava e drogava menores para abusar delas em Espanha

Uma mãe ajudou a Guardia Civil de Valência, em Espanha, a deter um grupo criminoso que recrutava menores, abrigando-as sob o efeito de drogas numa casa para abusarem sexualmente delas mais tarde. As autoridades conseguiram prender dois dos suspeitos.A mãe de uma das vítimas, segundo avança o jornal espanhol El País, fez-se passar por uma menor e entrou em contacto com um dos detidos, o que possibilitou a localização das jovens, que ficaram uma semana numa casa em Gandia. Foi nessa habitação que foram drogadas e forçadas a ter relações sexuais com vários homens. O Instituto Armado de Espanha descreve a colaboração da mãe como "vital".Quando o homem tentou capturar a mãe infiltrada, a Guardia Civil de Valência aproveitou para montar uma operação e descobrir o local onde se encontravam as raparigas.As jovens foram transferidas para o Hospital de Gandia, em Espanha.A operação Alike começou no final de junho do ano passado na sequência de uma denúncia relativa ao desaparecimento de duas jovens na região valenciana de La Safor, informou a Guarda Civil esta segunda-feira.No final de outubro, dois dos agressores foram detidos, de 37 e 50 anos, mas as buscas por um terceiro suspeito, de 20 anos, continuam. Há ainda um homem de 43 anos detido na prisão de Picassent, em Valência, que está a ser investigado por possíveis ligações ao grupo criminoso. A todos são imputados os crimes de abuso sexual de menores.