Mãe criticada nas redes sociais por amamentar filho de quatro anos

Riona O'Connor, de 38 anos, foi bombardeada com duras críticas por várias pessoas após publicar uma foto no Facebook em que surge a amamentar o filho de quatro anos.

De acordo com o jornal britânico The Mirror, a comediante, de Kerry, na Irlanda, teria o propósito de, na publicação, mostrar gratidão pelo que o seu corpo era capaz de fazer e o amor pelo filho, que completou quatro anos no dia em que a foto foi publicada.

"Ele faz quatro anos hoje. Estou tão apaixonada e orgulhosa de tudo o que ele é. Estou tão orgulhosa do que ele me fez tornar", pode ler-se.

"Obrigada ao meu corpo mas principalmente obrigado ao meu bebé por entrar na minha vida. Eu sou incrivelmente sortuda por te ter", acrescenta.

Entre alguns elogios, Riona teve bastantes críticas na sua publicação.

"Se a criança tiver idade suficiente para dizer que está com sede, então está crescida demais para ser amamentada. Isso faz fronteira com abuso infantil na minha opinião", escreve Mike Westfall, utilizador do Facebook.