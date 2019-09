Mãe dá à luz bebé saudável após receber ordem para abortar 14 vezes

Uma mulher, de 20 anos, deu à luz um bebé saudável depois de ter sido aconselhada 14 vezes pelos médicos para abortar, devido a problemas de saúde, em Iorque, Inglaterra.Segundo avança o jornal britânico Mirror, Kiera Meldrum havia sofrido quatro abortos anteriores, mas recusou abortar desta vez, contrariando as indicaçôes dos médicos, que sublinharam que o bebé tinha uma elevada quantidade de líquido no intestino.A mãe, determinada, entrou em trabalho de parto às 34 semanas e estava com receio de perder a filha quando foi levada para uma cirurgia de emergência muitos depois de dar à luz.No entanto, após várias intervenções cirúrgicas e oito semanas no hospital, a mulher conseguiu levar a bebé para casa, livre de perigo e saudável."Recusei interromper a gravidez todas as vezes que eles me mandaram e estou muito feliz por ter ouvido o coração em vez dos médicos", disse a mulher.Apesar de todas as complicações e um intestino um pouco frágil, os médicos alegam que a bebé não terá nenhum problema de saúde no futuro relacionado com estas complicações.