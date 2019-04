Mulher de 40 anos dá à luz 'bebé milagre' após sofrer 10 abortos

Jen Bickel, de 40 anos, sonhava há mais de 10 anos com um filho. Engravidou 10 vezes, seis naturalmente e quatro através de tratamentos de fertilização in vitro, e de todas as vezes acabou por abortar.



Mesmo após as muitas tentativas falhadas, a mulher do País de Gales nunca quis desistir do seu sonho e continuou a lutar.







A luta para engravidar e levar a gravidez até ao fim começou em 2007 quando a mulher e o marido, na altura com 29 anos, decidiram aumentar a família.



"Foi em 2007, e no início, eu engravidei rapidamente. Abortei às seis semanas antes mesmo de saber que estava grávida", conta Jen.



Jen confessa que chegou a culpar-se pelas gravidezes falhadas. Em 2009, a mulher estava novamente grávida, mas um exame precoce mostrou que o seu bebé não tinha batimentos cardíacos. Em 2010 tentaram a fertilização in vitro.? Após a demorada luta cheia de altos e baixos, em fevereiro de 2019, nasceu Bobi William Bickel. Os pais não podiam estar mais felizes com a chegada do seu filho.



