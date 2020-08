Mãe dá à luz gémeos com dois dias de diferença

Uma mãe deu à luz dois meninos gémeos com dois dias de diferença.Joanne Reilly, de 32 anos, dirigiu-se a um hospital de Manchester quando as águas rebentaram às 24 semanas de gestação.De acordo com o jornal Mirror, Dylan veio ao mundo a 10 de janeiro, com apenas 1,100 kg. O bebé, que foi reanimado durante 30 minutos, acabou por sobreviver.Apesar do momento de tensão, a mulher preparou-se para o parto do segundo bebé, mas ficou surpreendida quando, ao fazer força, nada aconteceu.

"O tempo passou, mas nada aconteceu e o médico disse que eu tinha que ficar em repouso absoluto para tentar manter o outro bebé o máximo possível", referiu a britânico ao jornal.



Joanne vigiava o pequeno Dylan, internado na unidade de terapia intensiva neonatal do Hospital St. Mary's, através de um Ipad enquanto aguardava a chegada de Oscar.



Os médicos acreditavam que o bebé ainda no útero poderia manter-se com vida no seu próprio saco amniótico. Oscar acabou por nascer a 12 de janeiro, dois dias depois, e sem qualquer complicação de saúde.

Os gémeos foram colocados no mesmo berço três meses depois de terem estado internados na unidade de cuidados intensivos.



19 meses depois, os irmãos crescem saudáveis.