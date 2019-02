Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Mãe dá comer à boca de filho viciado em jogos de computador

Vídeo mostra rapaz a ser alimentado pela mãe. Caso aconteceu nas Filipinas.

18:19

Um vídeo mostra uma mulher a dar comida à boca do filho de 13 anos, viciado, enquanto este está "agarrado" ao ecrã num jogo de computador, numa sessão de 48 horas, nas Filipinas.



Segundo avança o Daily Mail, a mãe, Lilybeth Marvel, de 37 anos, diz que ficou preocupada quando o seu filho, Carlito, começou a ficar até tarde num cibercafé em Nueva Ecija, Filipinas.



As imagens mostram o rapaz a ser alimentado pela mãe, que gentilmente lhe dá comida à boca. O menino vai ingerindo os alimentos sem conseguir tirar os olhos do ecrã.



"Minha pobre criança. Come, come agora", diz a mulher enquanto alimenta a criança. Além disso, a mulher também pergunta ao filho se quer tomar as vitaminas que a avó lhe ofereceu, uma vez que parece estar a ficar desnutrido.



Os pais do menino retiraram-no da escola para conseguirem curar o vício do filho.