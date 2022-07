Mãe de 16 anos não encontra ama e tem filho como par no baile de finalistas

Melissa McCabe, de 16 anos, teve o seu filho como par no baile de finalistas da escola, após não ter encontrado uma ama para ficar com o pequeno Arthur, em Tranmere, na Inglaterra.Num vídeo com milhões de visualizações no TikTok, a mãe falou sobre o episódio. "Todas vão ao baile com os seus namorados, enquanto eu vou com a minha maior bênção". "É o meu melhor amigo", garante.Melissa, que deu a luz a Arthur quando ainda tinha 15 anos, cria o filho sem a ajuda do pai e fala abertamente sobre os desafios da maternidade. Recebe muitos comentários positivos, mas também está habituada com as críticas."Foi difícil porque todos disseram que eu estava a arruinar a minha vida. As pessoas mais velhas, especialmente, consideram algo repugnante, pois estão habituadas a casar primeiro e depois ter filhos", admitiu a estudante, citada pelo Daily Mail.Agora que completou a escola, Melissa vai dar início aos estudos na faculdade, em setembro, para fazer o curso de Saúde e Assistência Social.