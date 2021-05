Um pedido de casamento é um momento solene. Ou não? Um utilizador do TikTok já teve mais de 15 milhões de visualizações do vídeo que testemunha o momento em que a namorada recebe o pedido de casamento de forma invulgar: o anel de noivado escondido num biscoito de uma refeição do KFC. A reação da namorada é impagável. Repete, a rir, incrédula: “Estás a brincar?!”. Parece que não.





Ver comentários