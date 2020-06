Mãe de 'Maddie alemã' mantém esperança de que a filha e Madeleine McCann possam estar vivas

ma floresta alemã há cinco anos, em maio de 2015, num caso semelhante ao de Madeleine McCann, desaparecida em 2007 na Praia da Luz, Portugal.



A mãe de Inga Gehricke, a menina de cinco amnos que ficou conhecida como a 'Maddie alemã', mantém a esperança que de a filha e Madeleine McCann possam estar vivas.Inga desapareceu nu

Gehricke, de Schonebeck, na Alemanha, disse ao jornal Volksstimme que não sabia do alegado envolvimento de Brueckner no caso McCann até o mesmo fosse divulgado pela imprensa alemã. O novo desenvolvimento deixou a mãe de Inga na esperança de que as duas meninas possam estar vivas. "Finalmente há um suspeito num caso muito semelhante que também aparece ligado ao caso de Inga. Isto precisa de ser investigado profundamente", afirma Gehricke.



"Quando o caso Maddie for finalmente resolvido, eu espero que a criança esteja viva. Talvez, uma ligação com o desaparecimento de Inga possa ser estabelecida", acrescenta ainda. "Nunca poderemos perder a esperança de que Maddie e Inga possam estar vivas", concluiu.

O principal suspeito, Christian Brueckner, está a ser investigado pelo desaparecimento destas duas meninas e ainda de outras quatro crianças:

Christian

Durante anos, os investigadores procuraram por vestígios da criança, mas sem sucesso.



Em fevereiro de 2016, as propriedades de Christian B. em Neuwegersleben foram até revistadas numa possível ligação com o desaparecimento da menina. A polícia alemã encontrou provas de pornografia infantil, mas a pista acabou por não ser seguida.



O agressor sexual, que cumpre atualmente pena de prisão na Alemanha, morou entre 1995 e 2007 no Algarve, perto da Praia da Luz, local de onde Madeleine McCann veio a desaparecer.



Tristan Brubach, Claudia Ruf, Peggy Knobloch e René Hasee.O novo suspeito do desaparecimento Maddie encontrava-se na Alemanha quando Inga, uma menina residente na Alta Saxónia, desapareceu a 2015. Segundo o Magdeburg Volksstimme, era sabido queBrueckner molestava crianças já na altura.O homem adquiriu uma propriedade em Neuwegersleben, na Saxónia-Anhalt. Também na Alta Saxónia, a 90 quilómetros, na localidade de Wilhelmshof, Inga, então com 5 anos, desapareceu a 2 de maio de 2015 sem deixar rasto durante um passeio em família.