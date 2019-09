Mãe de três filhos em coma após desenvolver doença nos pulmões causada por cigarros eletrónicos

Sherie Canada, do Texas, nos Estados Unidos, ficou gravemente doente após fumar cigarros eletrónicos durante três anos. A mulher, mãe de três filhos, começou por sentir fortes dores no peito e passou por uma perda de peso acentuada sem explicação.Sherie começou a 'vapear' há três anos por acreditar que seria mais seguro que os cigarros normais, no entanto acabou por se viciar em cigarros eletrónicos com vapor.Os médicos disseram-se, na altura, que os pulmões estavam inflamados e diagnosticaram-lhe uma pré-pneumonia que trataram com antibióticos. No dia seguinte ao internamento, em junho, Sherie sofria com dores agonizantes e foi submetida a exames médicos que revelaram que tinha coágulos sanguíneos e líquido nos pulmões.A 18 de junho, a mãe de três filhos foi colocada em coma induzido. O coma durou 24 dias e Sherie chegou a temer pela sua vida.