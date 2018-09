Mãe do bebé milagre Alfie Evans volta a dar à luz

Menino de 23 meses surpreendeu o mundo ao continuar a respirar depois dos médicos desligarem as máquinas que o ligavam à vida.

Kate James, mãe de Alfie Evans, deu à luz novamente, quase quatro meses depois de perder o filho de 23 meses. A história do bebé falecido emocionou o mundo depois de este sobreviver cinco dias sem estar ligado às máquinas.

Pais do bebé milagre garantem que o filho recém-nascido é a imagem do irmão que acabou por falecer, em abril deste ano. "Ele é incrível, ele é o duplo absoluto de Alfie", garante a mãe de 20 anos, citada pelo Daily Mail.



De acordo com o mesmo jornal, os pais passaram noites sem dormir nos primeiros dias logo após o nascimento de Thomas, temendo que ele pudesse ter a mesma doença degenerativa que levou o irmão à morte.

Os médicos terão avisado o casal de que havia 25% de hipótese de Thomas, o bebé recém-nascido, ter a mesma doença que Alfie, sendo assim os pais teriam probabilidade de, em quatro filhos, um deles sofrer da mesma condição rara que o bebé milagre.

Depois de realizados vários exames e análises, Kate e o namorado Tom foram tranquilizados com a notícia de que têm agora um filho saudável, depois de terem ultrapassado dois anos de duras batalhas com o pequeno Alfie Evans.



Recorde-se que o bebé milagre acabou por morrer no dia 28 de abril, após cinco dias a respirar sozinho, sem qualquer apoio. Alfie estava em coma há cerca de um ano no hospital e sofria de uma doença degenerativa misteriosa que nem os médicos tinham conseguido ainda diagnosticar definitivamente.