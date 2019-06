Mãe mata bebé de quatro semanas depois de adormecer alcoolizada em cima do filho

Uma britânica de 26 anos foi condenada pela morte do filho de quatro semanas depois de adormecer alcoolizada em cima da criança.Horas antes de matar o filho, Marina Tilby tinha levado a criança para uma discoteca em New Quay, no País de Gales.A mulher passou a noite com a irmã e a criança e acabou por abandonar o estabelecimento de diversão noturna acompanhada por dois homens.Depois da noite de diversão deslocaram-se até à caravana onde acabou por adormecer, alcoolizada, em cima da criança.O tribunal condenou Marina, por negligência deliberada, com pena de prisão de dois anos e quatro meses.