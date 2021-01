Mãe mata filha de cinco anos com tesoura e mutila corpo da criança

Uma mulher brasileira de 30 anos foi detida e é suspeita de ter assassinado a própria filha, de apenas 5 anos em São Cristóvão, Maravilha, no estado brasilero de Alagoas.

Josimare Gomes da Silva foi detida num cenário de horror, após o avó da criança ter descoberto o corpo da neta mutilado, com os olhos arrancados e a língua cortada com recurso a uma tesoura. Segundo fonte das autoridades, a mulher foi encontrada a tentar comer a língua cortada da filha, enquanto rezava ao lado do corpo.

Segundo a investigação, a pequena Brenda Carollyne estava ainda viva quando foi multada. Havia sinais de que a mãe tentou estrangular a menor antes de recorrer a violência com uma tesoura.

Às autoridades, Josimare nega ter tentado comer alguma parte do corpo da filha após o crime. Segundo os mios de comunicação local, a mulher sofreria de depressão e outras doenças do foro psicológico. Segundo as autoridades, terá sofrido um surto psicótico no momento em que assassinou a filha.

A investigação continua numa altura em que a suspeita está em prisão preventiva.