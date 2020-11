Lourenço Fernandes, de 17 anos, degolou os tios, mutilou os cadáveres e ainda guardou vários troféus do crime macabro. A acusação do Ministério Público de Setúbal relata o horrendo crime cometido a 2 de maio deste ano, em Vila Nova de Santo André, concelho de Santiago do Cacém, e manda o caso para julgamento.