Mãe partilha fotografia emocionante a homenagear filho gémeo que morreu no parto

Ao lado da recém-nascida Leti foi colocada uma manta de cor azul com umas asas de anjo.

16:35

Bowman

Leti também perdeu o seu outro filho gémeo, James. No hospital, a mulher foi diagnosticada com uma doença rara - Heather tem apenas metade do útero, um rim, um ovário e uma trompa de falópio.



Para tentar ser mãe, a mulher submeteu-se a diversos tratamentos de fertilidade. No entanto, todas as vezes que tentou engravidar acabou por abortar devido a complicações com o feto.



Heather Bowman finalmente conseguiu ser mãe. Mas há um mês que vive uma 'alegria amarga', após a morte do filho.



Não querendo apagar da memória o filho James, a mulher preparou uma sessão fotográfica para ambos os filhos. Com a colaboração da fotógrafa,

Heather decidiu celebrar o nascimento da filha, mas também homenagear o filho que perdeu.







Na sessão fotográfica, a recém-nascida Leti surge enrolada a uma manta cor de rosa, que se entrelaça com uma outra em azul, que segundo a mãe siginifica a união e o amor entre os gémeos. Ao lado da bebé estão umas asas de anjo para lembrar o filho.



No dia em que Heather, de 39 anos, teve a sua filhaJessica Young,

"Ouvir a pequena Leti a chorar quando nasceu foi o maior alívio que tive em toda a minha vida. Estou convencida de que James é o anjo da guarda da Leti - ela até tem uma marca de nascença na cabeça que parecem duas pequenas pegadas, como se ele estivesse lá com ela", contou Heather citada pelo jornal Mirror.