Mãe vegana condenada a prisão perpétua depois de o filho bebé morrer por comer apenas frutas e vegetais crus

Sheila O'Leary, uma mulher vegana de 38 anos, foi esta segunda-feira condenada a prisão perpétua na Flórida, EUA, pelo homicídio do filho, de um ano e meio, depois de lhe ter dado apenas frutas e vegetais crus para a criança comer.Ezra O'Leary morreu em setembro de 2019 e pesava cerca de oito quilos. De acordo com o relatório da polícia, a criança apresentava o tamanho de um bebé de sete meses. Segundo o New York Post, a autópsia ao corpo do menino revelou que a criança morreu devido a complicações relacionadas com desnutrição.

"Esta criança não comeu. Ele morreu à fome durante 18 meses", disse Francine Donnorummo, a chefe da unidade especial de vítimas da Procuradoria de Lee, durante o julgamento de Sheila O'Leary.



O marido de Sheila, Ryan O'Leary, de 33 anos, permanece preso enquanto aguarda julgamento pelo mesmo crime.

Os investigadores revelaram que o casal O'Leary tinha afirmado que a família comia apenas frutas e vegetais crus, embora Ezra também fosse alimentado com leite materno.



Sheila e Ryan têm ainda outros dois filhos, de três e cinco anos, que também estavam desnutridos.