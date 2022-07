Uma mãe vegana foi considerada culpada de assassinar o seu filho com apenas 18 meses após alimentá-lo exclusivamente com frutas e vegetais crus, em 2019. A autópsia revelou que o menino norte-americano morreu de complicações de desnutrição. De acordo com o News Press, Sheila O'Leary, de 39 anos, será sentenciada no dia 25 de julho.Segundo o New York Post, Ezra pesava apenas 17 quilos, sete abaixo da média. Sheila e Ryan O'Leary revelaram à polícia que o bebé seguia uma dieta vegana rigorosa, mas que continuava a ser amamentado. Acrescentaram ainda que a criança não comeu durante uma semana antes da sua morte e apresentava dificuldades para dormir.O casal também foi acusado de negligenciar os outros três filhos.