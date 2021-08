Magistrados do Ministério Público pedem atuação urgente e inclusiva no Afeganistão

O Sindicato dos Magistrados do Ministério Público (SMMP) vai manifestar junto da Presidência da República e do Governo a "sua extrema preocupação" com os acontecimentos no Afeganistão, pedindo uma atuação urgente, participativa e inclusiva.

Em comunicado, a direção do SMMP diz ver com "profundo pesar e crescente preocupação" os acontecimentos no Afeganistão, expressando "extremo repúdio" pela "trágica e hedionda violação dos direitos humanos, mormente de mulheres e raparigas e, de entre elas, das mulheres magistradas que deve preocupar todos".

No entendimento do SMMP, "esta violação grave e desumana está já em curso e agudizar-se-á num futuro que é já um presente de terror".