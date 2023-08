Maior cidade do norte do Canadá evacuada devido a incêndios florestais

As autoridades de Yellowknife ordenaram aos moradores, na quarta-feira à noite, para abandonarem a até ao fim de semana aquela que é a maior cidade do extremo norte do Canadá, devido ao rápido avanço das chamas.

"Infelizmente, a situação dos incêndios florestais está a piorar, com um inferno a oeste de Yellowknife a representar uma ameaça real", disse o ministro do Ambiente dos Territórios do Noroeste, ao ordenar a evacuação.

Numa conferência de imprensa, Shane Thompson pediu aos 20 mil habitantes da capital dos Territórios do Noroeste que abandonassem Yellowknife por via aérea ou rodoviária.