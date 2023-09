Maior flor do mundo cheira "a carne podre" e está em risco de extinção

Os cientistas apelam a que sejam tomadas medidas que protejam as Rafflesia Arnoldi. As sugestões passam pela extensão das áreas de conservação, a propagação fora do seu habitat, o ecoturismo e campanhas nos meios de comunicação social para a estabelecer como um "ícone" da conservação das plantas."Uma estratégia combinada poderá salvar algumas das flores mais notáveis do mundo, a maioria das quais está atualmente à beira da extinção", explicam, citados pela Sky News.