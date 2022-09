Mais de 1500 voos cancelados em Londres para "não fazer barulho" no dia do funeral da Rainha Isabel II

O aeroporto de Heathrow, em Londres, anunciou esta quinta-feira que 15% dos seus 12 mil voos que deverão descolar ou aterrar na segunda-feira, serão interrompidos "para evitar ruídos" durante o dia do funeral da Rainha Isabel II.

Mais de 1500 voos foram suspensos com o objetivo "de garantir que os dois minutos de silêncio no final do funeral da Rainha Isabel II não sejam perturbados pelo ruído dos aviões sobre Londres", referiu o aeroporto, citado pela Sky News.







O aeroporto pediu desculpas antecipadamente pelo inconveniente que alguns passageiros sentiriam, mas disse que "é a atitude certa a tomar num momento de luto nacional".