Mais de 230 grupos de direitos humanos exigem demissão de Alta Comissária da ONU

Mais de 230 organizações de direitos humanos, incluindo portuguesas, exigiram esta quarta-feira a demissão da Alta Comissária das Nações Unidas para os Direitos Humanos, Michelle Bachelet, por ter "branqueado atrocidades" durante a sua visita à China.

Num comunicado divulgado pelo Grupo de Apoio ao Tibete-Portugal, os ativistas criticam a visita de seis dias de Bachelet "por ter branqueado a repressão contra pessoas uigures, tibetanas, mongóis do sul, de Hong Kong, entre outras".

No documento é pedido ainda ao secretário-geral da ONU, António Guterres, para que não proponha a renovação do mandato de Bachelet e que seja divulgado imediatamente o relatório sobre as violações dos direitos humanos contra os uigures e outras comunidades turcas.