Mais de uma centena de torres de telecomunicações vandalizadas na África do Sul

Pelo menos 113 torres de telecomunicações foram vandalizadas nos tumultos que continuam na África do Sul pelo sétimo dia consecutivo, após a prisão do ex-Presidente Jacob Zuma, anunciou hoje a reguladora do setor.

A Autoridade Independente de Comunicações da África do Sul (Icasa, na sigla em inglês) adiantou, em comunicado divulgado na página de internet, que quatro estações de rádio comunitárias em Durban, Pretória e Joanesburgo, "para mencionar apenas algumas", foram igualmente saqueadas e vandalizadas.

De acordo com o Icasa, "a violência, saques e incêndios criminosos no país resultaram na interrupção dos serviços de comunicação e no encerramento de rádios comunitárias".