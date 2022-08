Mais duas execuções por tráfico de droga em Singapura, dez enforcamentos desde março

Singapura confirmou esta sexta-feira duas novas execuções de condenados por tráfico de droga, elevando o total de enforcamentos para dez desde março, um ritmo sem precedentes nos últimos anos e que motivou críticas das Nações Unidas.

Os ativistas contra a pena de morte em Singapura queixam-se de que, na prática, as autoridades negam acesso à justiça aos condenados, porque os honorários impostos aos advogados que defendem os detidos no corredor da morte nas últimas fases do julgamento são extremamente elevados.

Na terça-feira, dois outros presos foram executados por tráfico de droga.