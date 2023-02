Mais sete agentes da polícia de Memphis poderão enfrentar acusações relativas à morte de Tyre Nichools

Mais sete agentes da polícia de Memphis, nos EUA, poderão enfrentar esta semana acusações disciplinares relativas à morte do jovem afro-americano Tyre Nichools.Os nomes dos novos agentes implicados ainda não foram divulgados, uma vez que as circunstâncias do envolvimento estão a ser agora apuradas, avança a agência Reuters.Dia 7 de janeiro, cinco polícias - Tadarrius Bean, Demetrius Haley, Desmond Mills Jr, Emmitt Martin III e Justin Smith- também eles afro-americanos, agrediram brutalmente Tyre Nichools após uma operação STOP. Três dias após as agressões, o jovem de 29 anos veio a perder a vida no hospital.Um vídeo que mostra Tyre Nichools a ser espancado , com socos e pontapés, foi partilhado nas redes sociais. A violência demonstrada levou a uma particular revolta popular que se manifestou através de diversos protestos.Após as filmagens se tornarem públicas, os oficiais foram despedidos e acusados de homicídio em segundo grau, agressão agravada, rapto agravado, má conduta oficial e opressão oficial. Enfrentam agora por todos os crimes 60 anos de prisão.A unidade na qual os agentes atuavam, a SCORPION, também foi dissolvida depois da indignação da população para com a polícia norte-americana."Este é um exemplo clássico de agentes com ego elevado que tornaram esta situação muito trágica", referiu a advogada municípal Jennifer Sink.