Mais um suspeito de assassinar candidato presidencial do Equador encontrado morto

Um sétimo suspeito de assassinar o candidato presidencial equatoriano Fernando Villavicencio foi encontrado morto, no sábado, numa prisão no norte de Quito, anunciaram as autoridades, depois de outros seis detidos terem sido encontrados sem vida um dia antes.

Às 08h25 horais locais (14h25 em Lisboa), os agentes policiais confirmaram a morte do recluso equatoriano, estando a ser investigadas as causas, de acordo com o jornal local 'El Tiempo'.

A administração prisional do Equador (SNAI) confirmou que se trata de um dos suspeitos da morte de Villavicencio.