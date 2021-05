Mamíferos conseguem respirar pelo ânus em situações de emergência, revela estudo

Uma equipa de investigadores descobriu que é possível que os mamíferos consigam respirar através do ânus.O estudo, publicado esta sexta-feira no jornal científico Med, revelou que os investigadores da Universidade de Medicina e Saúde Dental de Tóquio conseguiram provar que, à semelhança de alguns animais marinhos que respiram pelos intestino em situações de risco, tal fenómeno também ocorre em ratos e porcos. A este processo é chamado de ventilação enteral via ânus, ou EVA.Segundo os cientistas, esta descoberta também poderá ser aplicada a seres humanos que tenham dificuldades respiratórias. Para animais de ordem superior, a respiração envolve inspirar oxigénio e expirar dióxido de carbono pelos pulmões ou guelras.