Manafort condenado a 47 meses de cadeia por defraudar o Fisco

Antigo conselheiro do presidente dos EUA foi condenado por ocultar fortuna em paraísos fiscais.

Por F.J.G. | 10:04

O antigo diretor de campanha de Donald Trump foi condenado a 47 meses de cadeia por defraudar o Fisco, ao ocultar uma fortuna de 55 milhões de dólares (cerca de 50 milhões de euros) em paraísos fiscais.



O presidente dos EUA disse sentir-se "muito mal" por Manafort, mas considerou, erradamente, que a sentença provou não ter havido conluio entre a sua campanha presidencial e a Rússia, questão que não fazia parte do julgamento.



Manafort, de 69 anos, tinha sido condenado em agosto de 2018 mas só agora conheceu a medida da pena. Além dos quase quatro anos de cadeia, terá de pagar uma multa de 50 mil dólares e devolver 24 milhões (21 milhões de euros) da fortuna que acumulou graças ao aconselhamento de políticos ucranianos com ligações à Rússia.



A pena de prisão foi bem inferior aos 24 anos pedidos pela acusação, o que levou muitos a denunciarem uma Justiça que protege os ricos. Um advogado comparou a pena de Manafort com a de um cliente seu, que recebeu 72 meses de cadeia por roubar 100 dólares.



"O juiz disse que não houve conluio com a Rússia", afirmou Trump, referindo uma questão que está, de facto, a ser investigada pelo comité especial de Robert Mueller, o mesmo que levou Manafort a tribunal, mas que não fez parte do processo cuja sentença foi agora lida em Alexandria, na Virginia.



Na próxima semana Manafort vai conhecer a sentença de outro caso, este relativo a lóbi ilegal.