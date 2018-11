Manifestante morre atropelada em protesto contra os preços dos combustíveis em França

Condutora levava a filha ao médico e, perante o bloqueio dos manifestantes, teve um ataque de pânico.

movimento que organiza uma série de protestos contra a subida do preço dos combustíveis.



A vítima, que teria 60 anos, foi atingida por um carro cuja condutora entrou em pânico, avança o ministro do Interior, Christophe Castaner.



A condutora levava a filha ao médico e, perante o bloqueio dos manifestantes que tentavam impedir que o veículo passasse, teve um ataque de pânico e avançou contra a multidão, explica o ministro.



Depois de atropelar uma mulher, a condutora, em choque, saiu do carro em direção à vítima.



Segundo o jornal francês Le Figaro, a condutora do carro foi presa após o atropelamento.



A tragédia aconteceu em Pont-de-Beauvoisin, perto de Chambéry.





#17novembre2018 #alpesmaritimes Un automobiliste a tenté à @villedegrasse de forcer un blocage. Un policier national a été blessé fort heureusement légèrement. Conducteur immédiatement interpellé. Aucune tolérance pour la mise en danger de la vie d'autrui. pic.twitter.com/w0W3dvh0KT — PréfetAlpesMaritimes (@prefet06) November 17, 2018









#GiletJaunes #giletsjaune #GiletsJaunes arrêtez avec grèves à la con peuple d’attardés! Vous prenez la population en otage! Ça devait finir par arriver! pic.twitter.com/zZJQ7LXoap — niky larson (@nikylarson8) November 17, 2018













Uma manifestante morreu este sábado atropelada em Sabóia, França, durante o protesto organizado pelos "coletes amarelos", um