Máquinas de suporte de vida de Anne Heche vão ser desligadas hoje. Médicos encontraram recetor de órgãos compatível com atriz

Anne Heche irá deixar de receber suporte de vida a partir deste domingo, pois os médicos encontraram recetor de órgãos combatível com a atriz, avança a CNN Internacional. A estrela de Hollywood estava em coma depois de ter sofrido um aparatoso acidente de carro em Los Angeles, nos EUA, a 5 de agosto. A máquina de suporte de vida foi desligada esta sexta-feira.A morte foi anunciada pela amiga da atriz Nancy Davis, num 'post' na sua conta no Instagram, e depois confirmada pela família, que na quinta-feira à noite admitira a morte iminente de Anne Heche, numa declaração enviada à imprensa."Infelizmente, Anne sofreu uma grave lesão cerebral e permanece em coma, em estado crítico. Não se espera que ela sobreviva. A sua escolha foi sempre doar os seus órgãos e ela está a ser mantida no suporte de vida para determinar se algum deles é viável", disse um representante da família, citado pela revista People.Análises preliminares ao sangue da atriz indicavam a presença de drogas no organismo de Anne, quando esta atingiu uma casa de dois andares.Em atualização