Marta, a jovem de 25 anos que morreu às mãos de homem mais velho que conheceu na Internet

Marta Calvo desapareceu no passado dia 7 de novembro na cidade de Manuel, em Valência, Espanha. Esta quarta-feira, quase um mês depois, a Guardía Civil anunciou a detenção de um homem de 38 anos, suspeito de assassinato da jovem espanhola.Jorge Ignacio PV é de nacionalidade colombiana e está acusado de ter agredido Marta até à morte, cujo corpo ainda não foi encontrado. Os dois ter-se-ão conhecido online, num site de encontros amorosos.De acordo com o jornal La Vanguardia, Jorge terá dito às autoridades que desmembrou a mulher e deitou fora os restos mortais, espalhando-os por vários contentores do lixo.Na manhã do seu desaparecimento, a jovem Marta mandou a localização do sítio onde se iria encontrar com o homem que havia conhecido online. Atualmente, sabe-se que Jorge tem antecendentes criminais e que já cumpriu pena de prisão em Itália por narcotráfico. Também é apontado como suspeito da morte de uma prostituta em abril deste ano.O paradeiro deste indívidúo era desconhecido desde o desaparecimento de Marta. A mãe da vítima tinha inclusivé ido até sua casa, na esperança de obter informações sobre a jovem, mas não o conseguiu encontrar. Mas esta quarta-feira, Jorge entregou-se na esquadra de uma cidade muito perto de Manuel.As autoridades prosseguem agora as buscas para localizarem o corpo de Marta. As investigações decorrem.