Máscaras deixam de ser obrigatórias na rua a partir de 28 de junho em Itália

A Itália vai suspender a obrigatoriedade do uso de máscaras ao ar livre a partir do próximo dia 28 de junho, revelou o governo esta segunda-feira.



O país regista uma diminuição do número de casos e de hospitalizações derivadas da Covid-19. No entanto, o uso de máscara é ainda obrigatório em espaços interiores.



"A partir de 28 de junho deixaremos para trás a necessidade de usar máscaras nas zonas brancas", revelou o ministro da Saúde, Roberto Speranza, no Facebook.



O uso de máscara tornou-se obrigatório em outubro passado, quando o país enfrentava uma segunda vaga da pandemia.



Itália tem vindo a levantar as restrições impostas pelo novo coronavírus desde abril, com a reabertura de restaurantes, bares, cinemas e ginásios.