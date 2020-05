Máscaras e luvas descartáveis contribuem para aumentar poluição no mar

A pandemia do coronavírus trouxe uma nova reorganização nas sociedades de todo o mundo. As escolas fecharam, o tráfego diminuiu e as cidades mantiveram-se quase desertas durante várias semanas.



A natureza tomou conta dos locais outrora povoados pelas populações, a água dos rios tornou-se mais cristalina e até o buraco do ozono fechou graças à diminuição da poluição, registada pela NASA em fotografias.





for Nature), a organização internacional que atua nas áreas da conservação, investigação e recuperação ambiental, se 1% das máscaras fossem descartadas incorretamente e largadas na natureza, o resultado seria 10 milhões de máscaras por mês dispersas no meio ambiente, o que equivale a mais de 40 mil kg de plástico (peso de cada máscara é de cerca de 4 gramas).





"Tal como se mostraram responsáveis ??por seguir as indicações do governo para conter a infeção ao ficar em casa, os cidadãos devem ser igualmente responsáveis ??na forma como gerem os materiais de proteção individual que devem ser descartados adequadamente e não dispersos na natureza", relembrou o

edimos às instituições que preparassem coletores adequados para máscaras e luvas perto dos portos onde os trabalhadores serão forçados a usar essas proteções para operar com segurança.

Mas seria aconselhável instalar contentores dedicados a dispositivos de proteção em parques, moradias e perto de supermercados: seria uma vantagem para a nossa saúde e para o meio ambiente", concluiu.

No entanto, a natureza nem sempre saiu vitoriosa. O recurso e a utilização massiva de máscaras tornou-se no novo pesadelo para o meio ambiente. Depois de usado, o equipamento de proteção individual deve ter como destino final o lixo, ao ser descartado de forma adequada.No entanto, o número de máscaras e luvas no mar tem aumentado, o que poderá tornar-se letal para espécies que as confundam com alimento.Segundo a WWF (World Wide Fundpresidente da WWF Itália, Donatella Bianchi.O impacto ecológico pode ser igualmente grave no Mar Mediterrâneo. De acordo com Bianchi, todos os anos cerca de 570 mil toneladas de plástico acabam nas águas do mar que banha o sul da Europa."P