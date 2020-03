MCS Opera prossegue viagem no Mediterrâneo sem percalços

O navio MSC Opera prossegue viagem no Mediterrâneo com cerca de 2300 pessoas a bordo e não está – nem esteve – em quarentena ao contrário do que foi noticiado pela imprensa britânica e replicado no CM."Em nenhum momento os passageiros ou a tripulação foram colocados em quarentena e todos puderam usar livremente as instalações e restaurantes do navio antes de partirem [esta quarta-feira] de Piraeus para Corfu", na Grécia, refere um comunicado da empresa enviado ao CM.A MSC Cruzeiros revela ainda que também esta quarta-feira "autoridades gregas no porto de Piraeus fizeram uma avaliação do navio e deram permissão para navegar para Corfu".