Médico de Bolsonaro diz que ex-presidente não deverá ser submetido a cirurgia

António Luiz Macedo, que trata

uma suboclusão intestinal, isto é, uma obstrução parcial no intestino, ainda assim é improvável que necessite de ser submetido a uma cirurgia.

O ex-presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, foi esta segunda-feira internado num hospital na Flórida, nos EUA, com desconforto intestinal, no entanto o caso "não é sério", avançou o médico,o ex-chefe de Estado desde o esfaqueamento que sofreu em 2018.O médico adiantou ainda que Bolsonaro temDepois de ter sofrido uma facada e ter sido submetido a uma cirurgia em 2018, o ex-presidente do Brasil tem sido hospitalizado várias vezes. A mais recente ida ao hospital aconteceu em novembro, em Brasília.