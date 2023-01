O ex-presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, foi internado, esta segunda-feira, no hospital AdventHealthe Celebration, na Flórida, depois de sentir fortes dores abdominais, avança o Globo.Depois de ter sofrido uma facada e ter sido submetido a uma cirurgia em 2018, o ex-presidente do Brasil tem sido hospitalizado várias vezes. A mais recente ida ao hospital aconteceu em novembro, em Brasília.Em atualização