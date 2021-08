Médico morre eletrocutado em frente à noiva no dia antes de casar

Um médico, de 31 anos, morreu esta quinta-feira eletrocutado no estado brasileiro de Tocatins, enquanto estava numa sessão fotográfica com a noiva. Os dois tinham o casamento marcado para o dia seguinte.

Segundo o portal G1, Denis Ricardo Faria Grugel e a companheira estavam divertidos, numa represa local, a serem fotografados por um fotógrafo profissional, ambos com canas de pesca.

A determinada altura, explicou a noiva aos bombeiros, fizeram o gesto de lançar a linha à água e um dos anzóis ficou preso num cabo de alta tensão. O médico levantou-se e foi tentar libertar o anzol, colocando as mãos no cabo e foi imediatamente eletrocutado.

Segundo os bombeiros locais, o cabo em questão estava descarnado e sem proteção em alguns locais, o que explicará a tragédia.

A Prefeitura de Gurupiri, de onde o médico era natural, deu as condolências à família e lembrou o trabalho do médico no combate à Covid-19. Denis estava alocado no centro de triagem da Covid-19 daquela localidade.

"Prestável e sempre educado, Denis era muito querido pelos colegas de profissão e também pelos pacientes. Sua morte prematura deixa todos consternados e de luto", diz a nota de pesar.