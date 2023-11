Médicos operam bebé que engoliu crucifixo de metal no Perú

Os médicos do Hospital Víctor Lazarte, em La Libertad, no Perú, depararam-se com uma situação peculiar. Uma bebé de dez meses entrou na unidade de saúde com queixas graves e depois de realizar um raio-x foi detetado um crucifixo de metal alojado no esófago.A equipa de profissionais de saúde conseguiu remover com sucesso o objeto. A operação foi um grande desafio para os médicos que tiveram de usar um endoscópio e pinças especiais, revela o Canal N."O procedimento foi muito complicado porque o crucifixo estava alojado na parte superior do esófago. As primeiras tentativas de removê-lo não tiveram sucesso, porque estava preso. Tentámos várias vezes até conseguir", revela Luis Esteves Cabanillas, médico responsável pela operação, citado pela Reuters.A extração do objeto foi conseguida depois de mais de seis horas a tentar estabilizar a menor. Os pais da bebé descrevem o evento como um milagre e mostram-se aliviados e agradecidos aos médicos pelo sucesso da operação."Agradeço aos médicos pelo trabalho milagroso. É como começar de novo, é uma prenda, uma bênção, um milagre", diz Maricarmen Sajami Rosas, mãe da criança.