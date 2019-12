Melhores amigas vão viver para o mesmo lar depois de 80 anos de amizade

As duas melhores amigas conheceram-se aos 11 anos, em 1941, no estabelecimento de ensino de Ravenshead School em Nothingham, Inglaterra, e tornaram-se inseparáveis.







Olive Woodward e Kathleen Saville são melhores amigas há quase 80 anos e recentemente mudaram-se para o mesmo lar de idosos para poderem viver juntas.As duas melhores amigas conheceram-se aos 11 anos, em 1941, no estabelecimento de ensino de Ravenshead School em Nothingham, Inglaterra, e tornaram-se inseparáveis.

no céu", garante Kathleen Saville.



Durante a conversa com o jornal Mirror, Saville ainda admite que as duas melhores amigas nunca se chatearam e que o segredo para se manterem unidas foi dizendo o que pensam "sem o fazer em tom de discussão"













Agora, passados 78 anos de amizade, vivem no mesmo lar de idosos e prometem ficar para sempre juntas, até na morte. "Se a Olive morrer primeiro, ela vem cá buscar-me. Vamos ser melhores amigas