Menina assassinada e encontrada no lixo foi sedada antes de morrer

Uma menina de 3 anos do Alabama, que foi encontrada morte no lixo depois de ser raptada de uma festa de aniversário, foi sedada antes de ser assassinada.

Patrick Stallworth, de 39 anos, e a namorada, Derick Brown, de 29 anos, são os suspeitos da morte da menina. Numa audiência preliminar na passada terça-feira, 10 de dezembro, foi declarado que o casal usou doces para atrair a criança de 3 anos.

Jonathan Ross, o detetive da polícia de Birmingham, afirmou que tinha conversado com um jovem de 10 anos na festa de aniversário e que o mesmo disse ter visto um homem e uma mulher num carro a distribuir doces. O jovem contou ainda que viu Kamille dentro do carro a chorar.

Depois de ser identificado, o suspeito admitiu ter distribuído doces pelas crianças perto da festa de aniversário mas não mencionou nada sobre a menina de 3 anos. No entanto, de acordo com Jonathan Ross, o lixo onde o corpo de Kamille foi encontrado era perto do apartamento de Patrick Stallworth.

O suspeito disse que a namorada o tinha incentivado a agredir sexualmente a menina e acusou a mulher de colocar a mão no nariz e na boca da criança para a matar.

O detetive da polícia de Birmingham acredita que o casal deu sedativos à menina para a deixar sonolenta. Trazodone, o suposto sedativo usado, é um antidepressivo para tratar as insónias.

O médico disse que a causa da morte da menina de 3 anos foi asfixia. Durante a audiência da passada terça-feira, foi dito que não se podia determinar se houve abuso sexual pois o corpo estava muito decomposto mas Ross testemunhou que a capa do colchão de plástico encontrada no apartamento tinha uma mancha de sangue com o ADN de Stallworth, Brown e Kamille.