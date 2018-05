Menina com doença rara morre seis dias depois de conhecer Ed Sheeran

O cantor era o maior ídolo da criança de 11 anos.

12.05.18

Aoibhe O'Connor, de 11 anos, morreu seis dias depois de conhecer o seu maior ídolo, Ed Sheeran.



Um sonho tornado realidade para a menina que sofria de Mucolipidose de tipo II, uma doença rara. Aoibhe morreu em casa vítima de uma paragem cardíaca repentina.



A doença é caracterizada por causar uma diminuição acentuada dos músculos e afetar o desenvolvimento motor. Geralmente os sintomas agravam por volta do sétimo ano de vida com problemas cardíacos ou respiratórios que levam à morte.



Ed Sheeran convidou a menina, no dia 4 de maio, a entrar nos bastidores antes do espetáculo de abertura da sua digressão europeia e assim conhecê-la.



O momento foi fruto do esforço dos pais da criança, Emma e John, que queriam que Aoibhe fizesse "memórias para a vida".



A pequena Aoibhe era a única pessoa na Irlanda com a sua condição.