Menina de 10 anos foge de predador graças a "palavra-passe"

Homem convidou a criança a entrar no seu carro mas esta tinha uma estratégia criada pelos pais.

21:46

Dar o conselho de "não falar com estranhos" aos seus filhos pode ser a melhor coisa que vai fazer hoje. Nos Estados Unidos, uma criança de 10 anos estava a caminhar num parque em San Tan Valley com um amigo quando foi interpelada por um homem que lhe disse que havia um grave acidente e que era preciso ela sair dali no seu carro.

A criança respondeu então ao homem qual seria a "palavra-passe", uma estratégia utilizada pelos pais para desviar estranhos do caminho da sua filha. O homem não sabia a resposta e voltou ao carro, saindo do local.

"Parabéns aos pais desta criança por terem uma palavra-passe e falarem com a sua filha sobre o perigo de falar com estranhos", afirmou o xerife do estado do Arizona à ABC. "Vamos partilhar este episódio, para encorajar pais a ter esta conversa e criar uma estratégia com os seus filhos, para que estes saibam o que fazer nestas situações."

De acordo com testemunhas do que se passou, o mesmo carro havia sido visto "várias vezes" na mesma vizinhança, que era considerada segura, durante esse dia.

"Nós tínhamos acabado de criar este plano há poucos meses. Aprendi isso através de uma história que li algures", afirmou Brenda James, a mãe da menina.

O homem que falou com a rapariga não foi mais visto e o incidente continua sob investigação da polícia local.