Homem viola mulheres que apanha à saída de bares em Lisboa

Detido pela PJ já foi ligado a dois casos mas terá feito mais.

Por Sérgio A. Vitorino e Henrique Machado | 08:55

Com antecedentes policiais por abusos sexuais e tráfico de droga, o homem de 27 anos era um verdadeiro predador da noite do Cais do Sodré e Bairro Alto, em Lisboa.



Esperava que as suas vítimas saíssem de bares, extremamente alcoolizadas, e oferecia-lhes boleia.



Acabava por levá-las para uma casa arrombada, num bairro social da Amadora, usada por criminosos para se esconderem, e violava-as. O agressor foi agora detido pela PJ de Lisboa.



Os investigadores já o conseguiram ligar com segurança a dois casos. Mas suspeitam que cometeu mais crimes usando sempre o mesmo modo de atuação: abordar jovens bêbadas e violá-las.



Num dos casos, a 28 de outubro, a vítima, de 21 anos, saiu alcoolizada de um bar do Cais do Sodré e como não tinha onde ficar ele convenceu-a a irem juntos para a Amadora. Seguiram de transportes públicos para a tal casa e, com recurso a violência física, o homem violou-a.



O predador - que frequentava diariamente o Bairro Alto e Cais do Sodré - é ainda conhecido das autoridades por vender a turistas droga adulterada, burlando-os.



Presente a tribunal, ficou em prisão preventiva.