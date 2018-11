Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Homem de 27 anos detido por suspeita de violação na Amadora

PJ investiga casos de violação em Lisboa.

Por Lusa | 16:07

Um homem de 27 anos foi detido por suspeita de ter violado uma mulher na zona da Amadora, encontrando-se em investigação pelo mesmo crime em zonas históricas de Lisboa, anunciou esta terça-feira a Polícia Judiciária (PJ).



Segundo a diretoria de Lisboa e Vale do Tejo da PJ, em comunicado, foi identificado e detido um homem "por fortes indícios da prática de um crime de violação", ocorrido a 28 de outubro passado.



A vítima, de 21 anos, foi abordada pelo suspeito na zona do Cais do Sodré, em Lisboa, ao final da madrugada de domingo, que se apercebendo das dificuldades da mulher em ter um local para pernoitar a convenceu a acompanhá-lo até uma casa, na zona de Amadora.



De acordo com a nota da PJ, foi nessa casa que o homem, "usando de violência física", a violou.



A Polícia Judiciária "encontra-se a apurar o eventual envolvimento do suspeito na prática de crimes semelhantes ocorridos nos últimos meses em zonas históricas da cidade de Lisboa", que eram frequentadas diariamente pelo detido, acrescentou o comunicado.



O homem foi presente a primeiro interrogatório judicial, tendo-lhe sido aplicada a medida de coação de prisão preventiva.